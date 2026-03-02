Basket : le Sénégal surclasse la RDC et conforte sa deuxième place vers le Mondial 2027

Les Lions du Sénégal ont terminé en beauté la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 en s'imposant largement face à la République démocratique du Congo (75-56), ce dimanche à Dakar. Grâce à ce succès, le Sénégal s'empare de la deuxième place du groupe B avec 5 points, juste derrière la Côte d’Ivoire (6 points), et se place en excellente position pour la suite de la compétition.



La victoire s'est dessinée dès la première période grâce à une entame de match tonitruante. Après avoir remporté le premier quart-temps (23-16), les hommes de Ngagne Desagana Diop ont littéralement étouffé les Congolais dans le deuxième acte (26-10), rejoignant les vestiaires avec une avance confortable de 23 points (49-26). Malgré un léger relâchement en seconde mi-temps, où ils ont concédé les deux derniers quarts (11-12 et 15-18), les Lions n'ont jamais été inquiétés.



Cette performance assure quasiment au Sénégal un ticket pour le tour suivant, la règle stipulant que les trois premiers de chaque poule sont qualifiés. La phase retour de ces éliminatoires se jouera lors de la fenêtre de juillet. L'objectif final reste de figurer parmi les cinq représentants africains (les deux premiers de chaque groupe final plus le meilleur troisième) qui s'envoleront pour le Qatar en 2027.