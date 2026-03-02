Affaire Pape Cheick Diallo et Cie : 33 interpellations enregistrées, une nouvelle vague d’arrestations prévue

Connue comme un présumé scandale homosexuel caractérisé par la transmission volontaire du VIH/Sida, l’affaire Pape Cheick Diallo et compagnie continue de défrayer la chronique au Sénégal. Dans son édition de ce jour, le quotidien Libération assure qu’à ce stade des enquêtes, le bilan révisé du dossier fait état de 33 interpellations, après que les gendarmes ont réalisé quatre nouvelles arrestations la semaine dernière.



Parmi les dernières personnes interpellées, l’une d’entre elles est déjà sous mandat de dépôt, alors que les trois (03) autres sont attendues au cabinet du magistrat instructeur ce lundi 02 mars. «Au moins un des inculpés déjà entendus a fait des aveux explosifs face au magistrats, livrant la liste complète de ses présumés partenaires», précise le journal.



Dans le lot des personnes interpellées figurent un «marabout», un agent commercial et un agent de police en service dans la compagnie de circulation. Néanmoins, ce dernier a formellement nié les faits devant les gendarmes, rejetant les déclarations de l’inculpé qui l’aurait impliqué dans cette affaire.

Si une nouvelle vague d’arrestations est prévue, les individus inculpés dans ce dossier sont poursuivis pour des faits d’«association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, blanchiments de capitaux et trafic de drogue».