Dalifort-Forail : un soudeur arrêté avec 21 cornets de kush par le nouveau commissariat

À peine inauguré, le nouveau commissariat d'arrondissement de Dalifort-Forail a réalisé son premier coup d'éclat dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors d'une patrouille pédestre menée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026 au quartier Darou Salam, les agents de la brigade de recherches ont interpellé un jeune soudeur de 21 ans, identifié sous les initiales S. F., en possession de 21 cornets de kush.



Le suspect, domicilié à Mbamène Dalifort, a tenté de prendre la fuite à la vue des policiers dans le secteur de Panda. Rapidement rattrapé et soumis à une fouille minutieuse, il détenait sur lui la drogue ainsi qu'une somme de 8 000 francs CFA, présumée issue de la vente. Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu sans détour la paternité de la marchandise illicite, désignant un fournisseur résidant à Rufisque comme sa source d'approvisionnement.



Placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, S. F. attend désormais de faire face à la justice. Le procureur Saliou Dicko a été officiellement informé de cette première prise du commissariat, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier et localiser le fournisseur basé à Rufisque afin de démanteler l'ensemble de la filière.