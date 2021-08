Accident sur l’Autoroute ILa Touba : Ce que l’on sait des 7 victimes

Les 7 victimes de l’accident survenu sur l’Autoroute ILa Touba ce mercredi vers les coups de 2h du matin étaient tous membres du «dahira » Foulkou Mahsoûne de Guinaw rail à Thiès (70 km de Dakar). Ils avaient l’intention de participer à la journée des Xassida à Touba.



L’accident implique un véhicule de marque 307 conduit au moment des faits par B.G.Dieng et un camion appartenant à I.Touré.



En effet, le véhicule particulier, qui provenait de Thiès, a violemment heurté le camion qui était stationné sur la chaussée. 7 personnes, toutes à bord de la 307, sont décédées sur le coup alors qu’un blessé grave est signalé.



Les victimes étaient âgées entre 17 et 23 ans. Les corps sans vie ont été déposés au morgue de l’hôpital régional de Diourbel où est interné le seul blessé de l’accident qui est entre la vie et la mort.