Accident sur l’axe Pire-Tivaouane : un mort et plusieurs blessés dont un dans un état grave

La route a encore fait des victimes. Un violent accident est survenu sur l’axe Pire-Tivaouane ce samedi. Le bilan fait état d’un mort et des blessés. dont un grave. La victime, Alioune Mbaye, arbitre à la Ligue de Tivaouane, a assuré le match de la finale navétane à Pire entre les Acs Thiossane et Penthi parrainé par Mamadou Ndoye Bane du Groupe futur média (Gfm).



«Sud Fm » qui revient sur les circonstances de l'accident informe que le défunt roulait tranquillement à bord de sa moto Jakarta après avoir arbitré le match. Et le drame est survenu à hauteur du village de Bamba Ndoye où il a été percuté et coincé par un minicar. Le choc a fait plusieurs blessés qui étaient à bord du véhicule dont le chauffeur du mini car dans un état grave.