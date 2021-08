Accident sur la route de Podor : « Le chauffeur du véhicule qui a quitté Dakar était en train de dormir » (Témoin )

On n’en sait un peu plus sur l’accident survenu ce mardi vers 6 heures du matin sur la route nationale n°2 entre Podor et Ndioum et qui a causé 11 décès (9 sur le coup et 2 décès à l’hôpital) et 25 blessés. « Le chauffeur du véhicule qui a quitté Dakar en direction de Dioum était en train de dormir ». C’est ce qu’a fait savoir le vice-président du regroupement des transporteurs de Dioum, Abdou Hamidou Sow, témoin de l’accident.



« L’accident est survenu ce matin aux environs de 6 heures du matin. L’un des véhicules a quitté Dakar et l’autre a quitté Ndioum pour aller au marché hebdomadaire de Guiyakh. On croit que le chauffeur du véhicule Mitsubishi de 15 places qui a quitté Dakar était en train de dormir », a-t-il déclaré.



Abdou Hamidou Sow d'informer que c’est lui et les autres témoins qui ont sorti les victimes des deux véhicules. « On a été obligé de prendre nos crics pour faire sortir les blessés surtout les deux chauffeurs. Ils étaient coincés et pour les sortir c’était difficile parce qu’il y avait pas de sapeur-pompiers en plus ils avaient pris du retard ».



Le vice-président du regroupement des transporteurs de Dioum demande l’réaction d’une caserne de sapeurs-pompiers dans leur localité devenue accidentogène.