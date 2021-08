Accident sur la route de Podor : le bilan s'alourdit !

Le bilan de l’accident qui s’est produit mardi vers 6 heures du matin sur la Route nationale 2 entre Podor (située à 215 km à l'est de Saint-Louis) et Ndioum s’est alourdi. De 11, le nombre de décès passe à 12 ce mercredi. Un des blessés a succombé à ses blessures, rapporte la Rfm.



Qui informe que les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les véhicules étaient en surnombre



Pour rappel, 11 personnes avaient perdu la vie dont 9 sur le coup au cours de l’accident. A l’origine, une collision entre un véhicule qui avait quitté Dakar pour Anyam et un autre qui avait quitté Ndioum pour aller au marché hebdomadaire de Djilakh. Vingt-cinq (25) blessés avaient été admis à l’hôpital.



Mansour Faye et Samba Ndiobène Ka (respectivement ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale territoriale), étaient mardi au chevet des victimes.