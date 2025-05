Ascension : l’abbé Théodore Mendy explique le sens de la fête et appelle à prier pour la paix au Sénégal

Ce jeudi 29 mai, les fidèles chrétiens célèbrent l’Ascension, une fête majeure du calendrier liturgique, survenant quarante jours après Pâques et symbolisant l’élévation du Christ vers le ciel. À cette occasion, l’abbé Théodore Mendy, responsable de la communication de l’archidiocèse de Dakar, a partagé une méditation sur la signification profonde de cet événement.



« 40 jours après Pâques et après avoir préparé ses disciples à son départ, le Christ de la foi chrétienne va les quitter pour rejoindre son Père. La séparation est toujours difficile à assumer. Quand on aime quelqu’un d’un amour de vérité, on a mal quand vient le temps de la séparation. Partis au ciel, le Christ ne nous laisse pas seuls à nos problèmes d’hommes et de femmes vivant sur la terre. Il est parti, mais il est encore là », a-t-il déclaré.



Mais l’abbé rappelle que le Christ ne laisse pas ses disciples orphelins. Il promet l’envoi de l’Esprit-Saint, « l’Esprit d’amour et de vérité », et laisse un héritage spirituel fondamental : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du temps », a-t-il dit.



En cette période où le Sénégal s’engage dans le dialogue national sur le système politique, l’abbé Théodore Mendy invite à confier au Christ les intentions de paix et de réconciliation pour l’Église, le pays et le monde. Il appelle les croyants à devenir des chercheurs de sens, porteurs d’amour, de fidélité et de pardon.