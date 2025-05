Premier League : Idrissa Gana Gueye, roi d'Everton à 35 ans

Il est infatigable, incontournable, inégalable ! À 35 ans, Idrissa Gana Gueye vient d'être sacré meilleur joueur de la saison 2024-2025 à Everton. Une distinction qui consacre non seulement sa régularité exceptionnelle, mais aussi son immense influence sur le jeu des Toffees.



Dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, briller à 35 ans n'est pas donné à tout le monde. Mais pour Idrissa Gana Gueye, l'âge n'est qu'un chiffre. Véritable métronome du milieu d'Everton, le Sénégalais a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'un des meilleurs récupérateurs du championnat anglais.



Cette saison, Gana a été le cœur battant de l'équipe de David Moyes. Impeccable dans les duels, précieux dans l'anticipation, efficace dans la relance, il a couvert les brèches, équilibré le jeu et insufflé sa grinta à chaque match. Son sens du placement chirurgical, ses tacles millimétrés et sa lecture du jeu hors norme ont été salués par les supporters, les observateurs et ses coéquipiers.



Arrivé pour la première fois à Everton en 2016, puis revenu en 2022 après un passage au Paris Saint-Germain, Gana s'est imposé comme une légende du club. Ce titre de "Player of the Season", décerné par les fans et ses coéquipiers, en est la preuve éclatante.



Pour le Sénégal, ce sacre est une immense fierté nationale. Champion d'Afrique 2022, cadre des Lions de la Téranga, Gana Gueye est devenu une véritable icône, un modèle pour toute une génération de footballeurs africains.



Alors que certains pensaient qu'il allait lever le pied, il a encore haussé le niveau, démontant que le travail, la discipline et la passion peuvent défier le temps.



Gana Gueye ne vieillit pas. Il inspire.