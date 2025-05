Dialogue national : les membres des trois commissions thématiques officiellement dévoilés

Le directeur général des élections, Birame Sène a dévoilé hier, mercredi, les noms des membres des trois commissions du dialogue national, en fonction des différentes thématiques.



Cheikh Guèye, facilitateur général aura à ses côtés comme rapporteur général, l’administrateur civil, Ibrahima Baldé, directeur de la formation et de la communication à la DGE (Direction générale des élections), rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



La commission démocratie, liberté et droits humains sera présidée par Thiaba Sy Camara. Elle aura comme assesseurs Babacar Fall du Gradec (Groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance) et Serigne Ahmadou Gaye, maître de conférences titulaire en Sciences politiques à l’université Alioune Diop de Bambey (UABD).



Ndéné Ndao, chef de division à l’administration territoriale de la DGE, sera le rapporteur de cette commission.

Chaque commission aura deux observateurs issus de la majorité et de l’opposition.



Mamadou Seck, expert électoral, consultant en gouvernance, développement, paix et sécurité, va diriger la Commission processus électoral et a comme premier assesseur, Abdou Aziz Sarr, directeur des opérations électorales à la DGE.



Yahya Niang, deuxième assesseur, est un enseignant chercheur à l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Cette commission aura pour rapporteur Aliou Diallo, chef de division des affaires juridiques de la DGE.



La troisième commission consacrée à la réforme institutionnelle et organes de gestion des élections, sera sous la tutelle de Ameth Ndiaye, maître de conférence titulaire, chef de département droit public à la faculté des sciences juridiques de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



Cette commission aura comme assesseur, Moussa Mbaye, sociologue. Ibrahima Nour Eddine Diagne et Pape Birame Sène, chef de la division communication et relations publiques sont les rapporteurs.



Les travaux en commissions vont reprendre vendredi à partir de 9 heures.