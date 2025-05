Journée internationale des Casques bleus : la police nationale rend hommage à ses hommes et femmes

Comme chaque année la Journée internationale des Casques bleus est célébrée ce jeudi 29 mai. Une occasion saisie par la direction de la police nationale pour rendre un hommage mérité à ses agents.



Dans un post sur Facebook, la direction de la police a salué « l’engagement indéfectible » de ces hommes et femmes au service du maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies.



« Cette journée est l’occasion de reconnaître leur contribution essentielle et de renouveler notre engagement envers la paix et la sécurité internationales. Aujourd’hui, nos collègues sont déployés dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment en République Centrafricaine, en Haïti et en République Démocratique du Congo », li-ton sur la publication.



La direction a fait savoir que « l'engagement de la Police nationale sénégalaise dans les opérations extérieures a débuté au début des années 1990 avec l'envoi de policiers individuels en ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie et au Kosovo. Au fil des ans, cette participation s'est élargie pour inclure des missions au Timor Oriental, en République Démocratique du Congo (MONUSCO), en Côte d'Ivoire (ONUCI), en Haïti (MINUSTAH), au Soudan (AMIS et UNAMID), ainsi qu'au Liberia et en Guinée-Bissau ».



Depuis 2010, a -t-il indiqué, le Sénégal a étendu son engagement avec le déploiement des unités de police constituées, communément appelées FPU (Formed Police Unit) qui sont des unités spécialisées et qui assurent des missions de maintien de l'ordre, de protection des civils et de soutien aux autorités locales dans les zones de conflit.