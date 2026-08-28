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Accident : un bouchon de 5 km enregistré dans le sens Dakar-AIBD



Accident : un bouchon de 5 km enregistré dans le sens Dakar-AIBD
Un carambolage impliquant plusieurs véhicules perturbe fortement la circulation ce vendredi 28 août 2026. Dans le sens AIBD-Dakar, l’autoroute est actuellement coupée entre Toglou et Sebikotane en raison de l’accident.

« À 12h30, un bouchon de 5 km était enregistré dans le sens AIBD-Dakar, tandis qu’un autre bouchon de 1,5 km était constaté dans le sens Dakar-AIBD », déclare la note.

Les délais d’intervention sont également rallongés en raison de la situation. Les usagers en provenance de l’AIBD ou du réseau autoroutier Segea sont invités à emprunter la sortie 13 de l’AIBD, puis à rejoindre la Route nationale afin d’éviter la zone bloquée.
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Fatime Gueye

Vendredi 28 Août 2026 - 15:32


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