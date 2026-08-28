Gamou 2026: 26 trains mobilisés et près de 10 000 pèlerins transportés vers Tivaouane

Le directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS), Moctar Ba, a indiqué, le 27 aout 2026, que près de 10 000 pèlerins ont été transportés entre Diamniadio et Tivaouane à l’occasion de la célébration du Mawlid.



Pour assurer le déplacement des fidèles, 26 trains ont été mobilisés au départ de Diamniadio, Pout et Thiès. Vingt autres trains ont été affectés au transport des pèlerins pour leur retour.



Présentant le bilan de l’opération à la gare ferroviaire de Thiès, après l’arrivée du dernier train en provenance de Tivaouane, Moctar Ba s’est félicité d’une mission « couronnée de satisfaction » et d’un « service public » accompli.



Le directeur général des GTS a également mis en avant une nouveauté introduite cette année : la billetterie digitale, présentée comme une « innovation majeure » pour faciliter le transport des passagers.



Le nombre de voyageurs transportés pour le Gamou est quasiment similaire à celui enregistré lors du Magal, célébré au début du mois, selon Moctar Ba.



Selon l'APS, les GTS comptent poursuivre la desserte des différentes villes ferroviaires du pays. La société prévoit également de maintenir ce dispositif lors des Jeux olympiques de la jeunesse, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains, avec la gratuité du transport annoncée pour les supporters des athlètes.