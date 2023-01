Accidents de Sakal et Sikilo: Mansour Faye appelle à une introspection collective

Les accidents de Sikilo, le 8 janvier dernier et de Sakal enregistré hier lundi, sont sans doute les plus meurtriers de l’histoire sur les routes sénégalaises. Le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement en a profité pour appeler à une introspection collective.



« Les accidents de Sikilo du 08 janvier et d’hier (17 janvier) à Sakal ont occasionné la mort de 64 êtres humains, au total (Sikilo 42 et Sakal 22). Le nombre des blessés graves s’élève à 13 (8 à Sikilo et 5 à Sakal) », a déclaré Mansour Faye ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement.



Qui ajoute : « Ce décompte jamais répertorié dans les accidents de la route au Sénégal, interpelle toute la population sénégalaise, ensuite les acteurs du secteur des transports routiers et enfin, au premier rang dans l’ordre de responsabilité, le Gouvernement du Sénégal et toutes les autorités étatiques ».



Pour protéger la personne humaine, poursuit-il, comme le demande la Constitution, le ministre annonce que le « Gouvernement a pris 2 mesures dont certaines sont d’application immédiate et d’autres à moyen terme ».



Cependant, dit-il, « l’intérêt général, l’intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés ; et toutes les mesures nécessaires à cet effet seront prises. Selon Mansour Faye, la « sécurité, en l’occurrence la sécurité routière, est notre premier critère d’analyse, le premier facteur de décision ».



Le ministre des Transports lance un appel à tous les acteurs du secteur des transports routiers (organisations patronales, organisations syndicales, associations d’usagers) au dépassement.



« Aujourd’hui, il s’agit de s’unir pour lutter contre les accidents de la route. C’est un fléau, je l’ai déjà dit, mais ce n’est pas une fatalité. Si nous nous y mettons, tous ensemble, avec application, sérieux et rigueur ; si nous convergeons vers le même objectif qui n’est rien d’autre que sauver des vies, alors nous réussirons ensemble à réduire le nombre des accidents de la route », a-t-il soutenu.