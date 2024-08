Accidents mortels sur les routes : le saltigué Koromack Faye évoque des « djins »

Le saltigué Koromack Faye s’est prononcé sur l'inquiétante hausse des accidents mortels observée ces derniers temps sur les routes. Le prédicateur a exprimé ses préoccupations, soulignant que « le facteur humain joue un rôle important » dans cette tragédie qui frappe de nombreuses familles. Selon lui, il est urgent de revoir les critères d'octroi des permis de conduire et de corriger la négligence des chauffeurs. Koromack Faye appelle également les autorités étatiques à renforcer la surveillance pour prévenir ces catastrophes.



Cependant, au-delà des causes humaines, Koromack Faye évoque des explications surnaturelles pour ces accidents. Il affirme qu’il existe une corrélation entre ces tragédies et la boulimie foncière des hommes. « Des esprits comme les 'Djins' sont chassés de leurs habitations par la spéculation foncière et se réfugient sur les routes, provoquant des accidents mortels », explique-t-il dans un entretien avec Vox Populi.



Pour conjurer ces esprits, le saltigué propose des remèdes spirituels, tels que la culture de la paix, l’empathie, l’entraide, et des aumônes sous forme de mil ou de riz, accompagnées de prières à Allah. Il recommande également de respecter les traditions en plaçant du Bantamaré devant les véhicules pour éloigner les Djins.



En réponse à la situation alarmante du secteur des transports, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a convoqué les états généraux des transports publics, qui se tiendront en septembre prochain. Cette initiative vise à réguler le secteur et à mettre en place des mesures pour prévenir de futurs accidents.