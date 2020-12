Accompagnement des Communes: la ville de Diass, un partenaire privilégié de l’AIBD

Depuis quelques jours, le nouveau directeur général de la société AIBD SA effectue des visites de terrain et de prise de contact auprès de ses partenaires. Accompagné d’une forte délégation doudou KA s’est rendu hier dans la commune de Diass qu’il considère comme « partenaire privilégié ». L’occasion lui a permis d’échanger avec le maire Cheikh Tidiane Diouf sur les enjeux et les points sur lesquels ce dernier souhaite que AIBD SA intervienne. Car, dit-il « les retombées de l’Aéroport doivent d’abord bénéficier aux populations environnantes, à savoir celles de Diass et de Keur Mousseu ». Il répondait ainsi à la requête de la 2ème adjointe au maire Mariama Ndione relative à la construction d’un foyer des femmes dans la localité.



Doudou KA s’engage d’ailleurs à réaliser ce projet en faveur des femmes. C’est une nouvelle page qui s’ouvre dans les relations entre AIBD SA et la commune de Diass, selon le maire de la commune qui n’a pas manqué de saluer les actions menées par l’entreprise depuis le début de son projet de création. devant le dg de AIBD SA, l’édile de ladite commune a mis sur la table les doléances de sa localité axées sur quatre points essentiels. Il s’agit de la réalisation du dalot de Diass, la question de l’emploi des jeunes, le foncier et l’éclairage public.



En réponse à ces préoccupations soulevées par le maire, le dg de AIBD SA annonce le démarrage imminent des travaux de construction du dalot de Diass. Le contrat avec l’entreprise chargée de le réaliser est en cours de finalisation. Ceci pour mettre fin au phénomène récurrent des inondations dans la zone, a dit doudou KA. Sur le point relatif à l’éclairage public, les deux responsables sont convenus de prendre cette question à bras le corps pour une réponse appropriée dans les plus brefs délais. s’agissant de l’emploi des jeunes, doudou KA annonce des recrutements dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme qui sera bientôt lancé par AIBD SA.



Et par rapport à la lancinante question du foncier, les deux parties ont retenu d’approfondir les échanges pour trouver une solution juste et équitable. Le directeur Général de AIBD SA entend donner une nouvelle dimension à la RSE de son entreprise. Il a d’ailleurs promis de renforcer les actions en faveur des communautés qui vivent autour de l’Aéroport Blaise Diagne. d’où la mise en place très prochaine d’une « Fondation Aéroport International Blaise Diagne », pour une meilleure prise en charge de ces questions.



Le Témoin