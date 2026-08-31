Dakar : le journaliste Babacar Fall porte plainte après de nombreuses menaces de mort

Après avoir reçu plus de 1000 appels et messages hostiles contenant des insultes et des menaces de mort, le journaliste et directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall, a décidé de saisir la justice. Son avocat doit déposer plainte ce lundi matin, selon L’Observateur. L'affaire, partie d'une simple controverse autour d'une émission de radio, entre donc dans une nouvelle phase judiciaire.



L'origine des menaces : l'interview qui a mis le feu aux poudres



Tout est parti d'une interview avec Serigne Abou Sy Al Maktoum sur les ondes de la RFM. Interrogé sur l'actualité, l'invité a notamment évoqué la sortie de son frère aîné, Serigne Moustapha Sy, durant la nuit du Gamou. Une séquence qui a provoqué la vive réaction de la Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM). Selon Babacar Fall, le responsable de la Dahira l'a ensuite appelé pour réclamer un "droit de réponse".



Le journaliste affirme avoir estimé que cette demande n'était pas fondée dans ce cas précis, le communiqué de la Dahira publiant ensuite un communiqué dans lequel il affirme que Babacar Fall lui aurait refusé un droit de réponse. Une accusation que le journaliste rejette catégoriquement. Il réfute surtout avec la dernière énergie le terme de "convenances personnelles" que lui attribue le communiqué pour justifier le refus d'interview.



Plus de 1000 messages et une plainte pour identifier les auteurs



Depuis cet entretien, Babacar Fall dit être la cible d'une importante campagne d'hostilité. Le journaliste affirme avoir même reçu plus de 1 000 messages et appels, aussi bien sur WhatsApp que par téléphone.

Face à cette escalade, la rédaction de Rfm a décidé de porter l'affaire devant les juridictions. Son avocat devrait ainsi déposer ce lundi matin une plainte afin que les auteurs des messages, appels et menaces puissent être identifiés et que les responsabilités soient établies.



Pour Babacar Fall, la virulence des réactions reste difficile à comprendre. Il y voit éventuellement une volonté d'intimidation. "Peut-être une tentative de terrorisme intellectuel. Mais ça, ça ne passera pas", prévient-il. Le journaliste refuse également que son professionnalisme soit mis en cause, réaffirmant son attachement aux règles du métier.



De son côté, le Synpics (Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal) a réagi par un communiqué pour condamner fermement les menaces et exiger la protection du journaliste. "Le Synpics s'indigne et alerte", écrit le syndicat, qui appelle les autorités à prendre "toutes les dispositions nécessaires" pour assurer la sécurité de Babacar Fall et à identifier les auteurs des menaces.