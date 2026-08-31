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UEMOA : le Sénégal occupe la première place de la microfinance et de la monnaie électronique



UEMOA : le Sénégal occupe la première place de la microfinance et de la monnaie électronique
Le Sénégal est en tête dans les secteurs de la microfinance et de la monnaie électronique au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en 2025. D’après le rapport annuel de la Commission bancaire de l’Uemoa, le pays a détenu 26,5 % des actifs de la microfinance et 29,7 % de l’encours de la monnaie électronique, a relayé Le Soleil.

Dans le secteur de la microfinance, les actifs détenus par les institutions sénégalaises ont atteint 1 234,3 milliards de FCfa au 31 décembre 2025, soit 26,5 % du total régional. Le Sénégal a ainsi devancé la Côte d’Ivoire, qui a enregistré 1 226,7 milliards de FCfa, correspondant à 26,3 %, et le Burkina Faso, avec 889,4 milliards de FCfa, soit 19,1 %. À eux trois, ces pays ont concentré 71,9 % des actifs détenus par les institutions de microfinance de grande taille de l’Union.
 
Le Sénégal a également affiché le plus grand nombre de structures de microfinance de grande taille. Au total, 81 structures y ont été recensées, dont 7 sociétés et 74 institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Le Burkina Faso en a compté 50, contre 47 au Togo et 43 en Côte d’Ivoire.
Cette position s’est également reflétée dans le nombre de comptes détenus auprès des institutions de microfinance. À l’échelle de l’Uemoa, 14,66 millions de comptes ont été enregistrés à fin 2025, en hausse de 2,7 %. Au Sénégal, leur nombre a atteint 2,28 millions, représentant 15,5 % du total régional, après une progression de 15,2 % sur un an.
 
Le Sénégal a aussi occupé la première place sur le marché de la monnaie électronique. Dans l’ensemble de l’Uemoa, l’encours de la monnaie électronique a progressé de 35,2 % pour atteindre 1 923,2 milliards de FCfa à fin décembre 2025, contre 1 422,6 milliards de FCfa en 2024. Les établissements de monnaie électronique (Eme) opérant au Sénégal ont concentré à eux seuls 29,7 % de cet encours. Ils ont été suivis par ceux du Burkina Faso avec 25,9 %, de la Côte d’Ivoire avec 23,5 % et du Bénin avec 10,2 %.

Par ailleurs, l’utilisation des comptes de monnaie électronique a continué de progresser dans l’Union. Leur nombre est passé de 154,6 millions en 2024 à 172,9 millions à fin décembre 2025, soit une hausse de 11,9 %. Parmi eux, 60,6 millions ont été considérés comme actifs, ce qui a représenté 35,1 % de l’ensemble des comptes. Leur nombre a augmenté de 12 % sur un an.
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Oumy Diallo (stagiaire)

Lundi 31 Août 2026 - 11:24


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