Attaque au Mali : l’un des trois ressortissants chinois évacués à Dakar succombe à ses blessures

Trois ressortissants chinois, grièvement blessés par balle le mercredi 26 août, ont été admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar. L’un d’entre eux a malheureusement succombé à ses blessures.



Récit d’une attaque armée



Les Chinois auraient été victimes d’une attaque menée par un commando lourdement armé dans la nuit du 24 au 25 août 2026 aux environs de 3 heures du matin, sur un site d’orpaillage situé à 100 KM au nord du village malien de Kéniéba, près de la frontière sénégalaise.



D'après L'Observateur, après l’attaque, les blessés, laissés sur place, ont réussi à alerter un proche qui a mobilisé deux compatriotes pour leur porter secours. Ces derniers les ont d’abord conduits au centre de santé de Kéniéba. Faute d’ambulance et compte tenu de leur état critique, le groupe a finalement renoncé à rejoindre Bamako, distante d’environ 430 kilomètres, pour prendre la direction du Sénégal. Les victimes ont ainsi parcouru plus de 13 heures de route à bord de trois pick-up avant d’arriver à Dakar.



Alertée par les médecins de l’hôpital Principal, la brigade de recherches de Faidherbe a ouvert une enquête sous les instructions du procureur de la République. Les enquêteurs ont commencé par auditionner les accompagnants des victimes, ces dernières n’étant pas immédiatement en mesure d’être entendues. Les premiers témoignages ont cependant fait apparaître des zones d’ombre sur les circonstances exactes de l’attaque, notamment sur son déroulement et les auteurs du commando.



L’affaire a pris une tournure dramatique dans la soirée du 26 août avec le décès de Peillin Li, l’un des blessés, alors qu’il se trouvait au bloc opératoire. Une autopsie a été ordonnée par le procureur de la République afin de déterminer les causes précises de sa mort. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette attaque survenue en territoire malien, tandis que les deux autres ressortissants chinois restent hospitalisés à Dakar sous observation.