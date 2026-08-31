Ministère de la santé : deux agents placés en garde à vue pour le vol présumé de 390 millions FCFA

Au Sénégal, deux cadres du ministère de la Santé ont été placés en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Selon les révélations du journal Libération, il s’agit de Pape D. et Alioune S., respectivement gestionnaire à la Direction des ressources humaines (DRH) et adjoint au chef de la division Formation initiale. Ils sont suspectés d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux.



Sur la période 29 avril 2021 au 17 juillet 2026, les mis en cause auraient volé 390 millions de francs CFA. Selon l’enquête préliminaire de la DIC, qui a été saisie d’une plainte du ministère de la Santé, les suspects auraient manipulé le système de paiement des allocations de stage affectées aux étudiants en septième année de Médecine, alors que les fonds étaient envoyés aux bénéficiaires via mobile money, à raison de 240 000 francs CFA tous les quatre mois.



Toujours selon l’enquête, la supercherie durait depuis 2021. Pape Abdourahmane D. et Alioune S auraient inclus dans le fichier de paiement des allocations les numéros de téléphone mobile de plus d’une dizaine de leurs proches. Quand ces derniers recevaient les montants, ils les retiraient avant de les reverser à Abdourahmane D. et Alioune S.



L’enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ce dossier dont le montant en cause est estimé à 390 millions de FCFA.