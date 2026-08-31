Nicolas Maduro, ancien président vénézuélien, publie ses photos depuis sa cellule de New-York

L'ancien président vénézuélien, Nicolás Maduro, a partagé, dimanche 30 août, deux clichés pris depuis sa cellule du Metropolitan Detention Center de Brooklyn (New-York), où il est détenu par les autorités américaines. Sur les images, il sourit, en survêtement gris, faisant le signe de la paix devant un mur en parpaings. Les photos, datées du 25 juin, n'ont été rendues publiques que maintenant.



Capturé en janvier 2026 par les forces américaines lors d'une opération militaire à Caracas aux côtés de son épouse Cilia Flores, Maduro fait face à des accusations fédérales de narco-terrorisme et de trafic de cocaïne. Le couple plaide non coupable. Le procès est fixé à juin 2027.



«Je veux que vous sachiez que nous restons debout, le cœur rempli de votre amour », a-t-il écrit sur Telegram, décrivant ces images comme un « petit cadeau d'amour et d'espoir » adressé à ses petits-enfants et à ses soutiens.