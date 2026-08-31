La société AEE Power EPC boude la justice sénégalaise et s’en remet à l'instruction ouverte en Espagne

Selon les révélations de L’Observateur, alors qu’une information judiciaire est désormais ouverte à Dakar avec une commission rogatoire destinée à l’Espagne, la défense d’AEE Power EPC refuse que ses dirigeants soient de nouveau entendus au Sénégal sur des faits qu’elle considère déjà couverts par une instruction en cours à Madrid.



Dans une correspondance adressée aux enquêteurs de la Section de recherches de Colobane (Dakar), Me Patrick Kabou met en avant plusieurs arguments juridiques et factuels. Il rappelle qu’une plainte visant AEE Power EPC est déjà en cours d’instruction à Madrid.



«Mes clients m’informent qu’en respect de la procédure en cours d’instruction à Madrid, ils ne pourront plus aborder des questions relatives à la plainte contre X déposée par le député Thierno Alassane Sall. C’est dans ce sens qu’ils ont décidé de s’en remettre exclusivement à l’instruction en cours entamée à Madrid», peut-on lire dans la lettre de Me Kabou aux enquêteurs.



Pour rappel, l’affaire ASER–AEE Power EPC est un scandale qui concerne l'exécution d'un contrat d'électrification rurale de 91 milliards de FCFA. En août 2026, le dossier a pris une tournure judiciaire décisive suite à l'ouverture d'une information judiciaire officielle par le Parquet financier du Pool judiciaire financier (PJF). Les investigations portent sur de graves soupçons d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, de corruption et de blanchiment de capitaux.