Système de prépaiement de l’électricité : un Collectif saisit la CRSE contre Woyofal

Au Sénégal, le collectif citoyen 30JoursPourLeJustePrix, qui revendique aujourd'hui plus de 4.000 membres mobilisés sur sa plateforme, a officiellement saisi la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) pour obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement du système de prépaiement de Woyofal.



Selon Les Echos, la correspondance, adressée au président de la Commission et réceptionnée le 1er septembre, s'appuie sur la loi n° 2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l'accès à l'information.



Des réclamations en nombre chez les clients Woyofal



Dans leur demande, les initiateurs du mouvement rappellent que leurs préoccupations portent principalement sur la compréhension du prix réellement payé par kilowattheure, sur les variations observées lors des recharges, ainsi que sur les dysfonctionnements récurrents des compteurs et les frais parfois exigés des usagers pour le remplacement d'un compteur ou d'un boîtier défectueux.

Pour étayer leur démarche, ils citent des données communiquées par la Société nationale d'électricité (Senelec) au 31 août 2023, qui font état de 34.099 réclamations enregistrées pour 1.634.000 clients Woyofal recensés. Ces réclamations se répartissent essentiellement en trois catégories.



Les problèmes liés à la recharge ou au clavier, incluant les échecs de recharge et les difficultés d'utilisation du boîtier, représentent 24% des cas. Les compteurs bloqués, qui empêchent tout usage normal de l'appareil, comptent pour 21%. Enfin, les demandes d'information relatives aux compteurs intelligents constituent 18% des réclamations recensées.



Cinq questions précises adressées au régulateur



Le collectif sollicite de la CRSE la communication d'informations et de documents permettant de répondre à cinq interrogations.



La première porte sur la méthode exacte de calcul du nombre de kilowattheures accordés lors d'une recharge Woyofal. La deuxième interroge les tarifs, tranches, taxes, redevances ou autres prélèvements appliqués à chaque opération de recharge. La troisième cherche à savoir si, à consommation égale, un client Woyofal paie exactement le même montant qu'un usager équipé d'un compteur classique.

La quatrième s'interroge sur les raisons pour lesquelles le nombre de kilowattheures obtenu peut varier pour un même montant de recharge. La cinquième, enfin, porte sur la responsabilité financière en cas de dysfonctionnement d'un compteur ou d'un boîtier non imputable au client, s'agissant de déterminer qui doit supporter les frais de réparation ou de remplacement.