Accord avec le FMI : Legs Africa craint pour la souveraineté du Sénégal et appelle à «rester vigilants»

Au lendemain de la signature d’un accord financier de 1.243 milliards FCFA entre le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal, le directeur exécutif du think tank panafricain Legs Africa, Elimane Kane, a alerté sur les risques pour la souveraineté du pays, tout en invitant les autorités à «se donner les moyens de rester encore dans la maîtrise» de planification économique.



«Le Sénégal va être obligé de céder beaucoup de choses pour trouver donc un trait dans ce programme financier. Évidemment, quand on fait des concessions, on perd de sa souveraineté», a dit le panafricanisme, qui a plaidé pour que «les concessions qui vont être prises puissent largement» profitées aux populations sénégalaises.



Elimane Kane a par ailleurs invité le peuple à la vigilance, dans un contexte où les marges financières sont réduites. «Nous appelons surtout les citoyens, les forces vives, à rester vigilants par rapport aux engagements que prennent nos représentants, et pour que justement ces engagements-là ne nous mettent pas dans un engrenage qui nous laisserait liés pendant très longtemps, et qui va saborder également les investissements importants sur les secteurs sociaux de base et aussi qui permettent à ce que une économie au niveau local puisse fleurir assez rapidement», a-t-il conseillé.



Pour rappel, si l’opposition dénonce une «restructuration», le gouvernement évoque un «Plan de traitement de la dette». La dernière étape essentielle pour le déblocage effectif des financements réside dans l'approbation finale par le Conseil d'administration du FMI. Cependant, pour que le dossier sénégalais soit validé lors de cette réunion à Washington, le gouvernement doit obligatoirement valider trois conditions préalables, dont des réformes fermes pour corriger l'historique des «déclarations erronées» liées à la «dette cachée» par l'ancien régime de Macky Sall.