Diphtérie au Sénégal : quatre décès, 25 cas confirmés et sept districts désormais touchés

L’épidémie de diphtérie continue de fait des ravages. A la date de ce 02 septembre 2026, au Sénégal, sept (07) districts sont désormais touchés. Il s’agit de Kédougou, Saraya, Mbour, Salémata, Guédiawaye, Kébémer et Touba.



Selon les informations de la RFM, 25 cas ont été confirmés, dont 14 garçons. Malheureusement, quatre (04) décès ont été notés alors que deux (02) personnes sont hospitalisées.



Depuis le déclanchement de la maladie au Sénégal, le 21 juillet 2026, les principales manifestations répertoriées sont entre autres une amygdalite, de la fièvre, de la toux, des maux de gorge.