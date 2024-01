Accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie : 500 licences octroyés aux pêcheurs de Guet-Ndar

Une bonne nouvelle pour les pêcheurs sénégalais. La Mauritanie vient d’octroyer 500 licences de pêche au Sénégal. Ces 500 documents sont destinés aux pêcheurs de la langue de Barbarie, à Saint-Louis. Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Pape Sagna Mbaye a procédé hier à la remise symbolique des licences aux concernés. « Je suis venu aujourd’hui à la Gouvernance de Saint-Louis pour procéder à la remise de 500 licences de pêche attribuées par la Mauritanie aux pêcheurs sénégalais. C’est l’occasion de mettre en évidence l’excellente relation qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie sous la conduite éclairée des Présidents Macky Sall et Mouhamed Ould Ghazouani », s’est félicité le ministre Pape Sagna Mbaye.

Les pêcheurs de Guet-Ndar faisaient, depuis des années face à des arrestations des gardes- côtes mauritaniennes. Ces dernières leur reprochaient de pêcher dans les eaux de leur voisins du Nord, sans autorisation préalable. « Avec cette signature des licences de pêche qui nous sont octroyés. Nous pourrons, avec sérénité, s’adonner à nos activités », s’est réjoui le président du collectif des pêcheurs de la langue de Barbarie.