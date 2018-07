Accords de pêche : les mareyeurs sénégalais de Mauritanie demandent à ceux du Sénégal de se taire

Les mareyeurs sénégalais vivant en Mauritanie sont très remontés contre leurs collègues qui démontent les accords de pêche signés entre les deux pays. Ils dénoncent l’attitude de certains pêcheurs vivant au Sénégal qui, selon eux, sont mal intentionnés et veulent saboter ces accords.



«Les déclarations de certains mareyeurs peuvent nuire à l’entente entre les deux pays et même mettre en danger notre vie», déclare le président des mareyeurs sénégalais en Mauritanie.



Modou Fall rappelle à ses collègues que : «lorsque la Mauritanie interdisait les pêches aux étrangers, notre ministre Oumar Guèye avait fait le déplacement. Certains sont aidés à rentrer au Bercail. D’autres par leurs propres moyens arrivaient à Saint-Louis. Et, même le Président Macky Sall est venu à Ngokhou Mbathie pour nous réconforter».



Poursuivant, il ajoute sur les ondes de Rfm : «Maintenant que les accords sont renouvelés, de grâce taisez-vous si vous ne maîtrisez pas les contenus, sinon nous pêcheurs qui vivons en Mauritanie subirons les conséquences ».



Très en verve contre les mareyeurs du Sénégal, Modou Fall les mettent en garde: «la paix est de retour passons à l’essentiel, que les pêcheurs venus du Sénégal soient en règle. Chacun doit avoir sa carte d’identité et ses papiers de devise pour travailler sans problème».