Accords financiers : « l’accord avec le FMI ne règle pas nos problèmes », avertit l’économiste El Hadj Alioune Diouf

L’économiste et ancien directeur du Commerce intérieur, El Hadj Alioune Diouf, a déclaré lors de l'émission « Point de vue » que la conclusion d'un accord technique avec le FMI ne constituait pas une solution automatique aux difficultés financières nationales. L'expert préconise une exécution rigoureuse des réformes, la réduction des dépenses publiques et le règlement prioritaire de la dette intérieure due aux entreprises.



L'intervenant exige une discipline budgétaire accrue et une exemplarité au sommet de l'État pour garantir l'efficacité des mesures d'austérité. « L’accord avec le FMI ne règle pas nos problèmes. Par contre, l’accord avec le FMI peut permettre de régler nos problèmes », a précisé El Hadj Alioune Diouf. Il appelle à rééchelonner la dette extérieure pour préserver les capacités de financement de l'État. « Nous pouvons payer cette dette, mais on ne veut pas être dans une situation où il faut payer la dette et ne pas investir », a-t-il averti.



L'économiste demande la mise en place d'un cadre favorable au secteur privé national pour sortir de l'instabilité budgétaire. Citant le professeur François Perroux, il invite les autorités à « mettre au cœur de l’économie ceux qui savent, ceux qui peuvent ». Il a enfin assimilé l'économie sénégalaise à « une jarre percée » dont l'État et les acteurs économiques doivent colmater les brèches par la rigueur de gestion.