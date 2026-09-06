La Fédération sénégalaise de lutte forme 60 officiels et arbitres à l'Arène nationale en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

Le président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ibrahima Sène, a présidé ce dimanche à l'Arène nationale de Pikine la cérémonie de clôture d'une session de formation de six jours au profit de 60 officiels techniques, administratifs et arbitres. Débutée le 31 août, cette mise à niveau visait à harmoniser les pratiques d’arbitrage et d’encadrement aux standards internationaux à moins de deux mois de l'ouverture des JOJ Dakar 2026.
L'instance fédérale entend garantir une préparation optimale pour accompagner les athlètes sénégalais engagés dans les compétitions à venir. « Chers techniciens, vous venez de vous capaciter. Lors des JOJ, répondez présents pour votre pays. Soyez disponibles. Soyez engagés à encadrer nos athlètes, à les aider à performer », a déclaré Ibrahima Sène. Le Sénégal alignera 139 athlètes répartis dans 25 disciplines lors de cet événement olympique prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.
L'instance fédérale entend garantir une préparation optimale pour accompagner les athlètes sénégalais engagés dans les compétitions à venir. « Chers techniciens, vous venez de vous capaciter. Lors des JOJ, répondez présents pour votre pays. Soyez disponibles. Soyez engagés à encadrer nos athlètes, à les aider à performer », a déclaré Ibrahima Sène. Le Sénégal alignera 139 athlètes répartis dans 25 disciplines lors de cet événement olympique prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.
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