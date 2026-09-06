La Fédération sénégalaise de lutte forme 60 officiels et arbitres à l'Arène nationale en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

Le président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ibrahima Sène, a présidé ce dimanche à l'Arène nationale de Pikine la cérémonie de clôture d'une session de formation de six jours au profit de 60 officiels techniques, administratifs et arbitres. Débutée le 31 août, cette mise à niveau visait à harmoniser les pratiques d’arbitrage et d’encadrement aux standards internationaux à moins de deux mois de l'ouverture des JOJ Dakar 2026.



L'instance fédérale entend garantir une préparation optimale pour accompagner les athlètes sénégalais engagés dans les compétitions à venir. « Chers techniciens, vous venez de vous capaciter. Lors des JOJ, répondez présents pour votre pays. Soyez disponibles. Soyez engagés à encadrer nos athlètes, à les aider à performer », a déclaré Ibrahima Sène. Le Sénégal alignera 139 athlètes répartis dans 25 disciplines lors de cet événement olympique prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.