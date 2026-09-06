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Waly Diouf Bodian à Mary Teuw Niang : « on ne respecte pas ceux qui ne respectent pas Ousmane Sonko »



Waly Diouf Bodian à Mary Teuw Niang : « on ne respecte pas ceux qui ne respectent pas Ousmane Sonko »
Le responsable politique du Pastef, Waly Diouf Bodian, a vivement réagi aux récentes déclarations du professeur Mary Teuw Niane portant sur la violence verbale et le respect dans le débat public. L'acteur politique reproche à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur son manque de cohérence après des attaques formulées contre le leader du Pastef, Ousmane Sonko.
 
L'intervenant rejette catégoriquement les appels au calme de l'universitaire et dénonce son positionnement institutionnel. « Après avoir traité le président Ousmane Sonko d’imposteur, Mary Teuw Niane revient nous faire la leçon de morale sur la violence verbale et le respect de l’autre. C’est trop tard professeur », a déclaré Waly Diouf Bodian. Poursuivant sa charge, le responsable politique a ajouté : « Vos foutaises littéraires du Dimanche ne passent plus chez nous autres patriotes. On ne respecte pas ceux qui ne respectent pas Ousmane Sonko ». Il a conclut en accusant Mary Teuw Niane de s'être écarté du système de valeurs national pour rejoindre le pouvoir.
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Dimanche 6 Septembre 2026 - 18:55


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