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Accord avec le FMI et notation financière : une étape technique essentielle mais sans chèque en blanc, selon Abdouaziz Diagne



Accord avec le FMI et notation financière : une étape technique essentielle mais sans chèque en blanc, selon Abdouaziz Diagne
L'annonce de la conclusion d'un accord technique entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI) constitue une avancée majeure, mais elle suscite des interprétations erronées au sein de l'opinion publique. Invité de l'émission Remue-Ménage, Abdouaziz Diagne, contrôleur des Impôts et Domaines (DGID), a tenu à clarifier la portée réelle de cette décision face à la dégradation parallèle des notes souveraines du pays par les agences de notation financières telles que Moody's et S&P.
 
Pour le cadre de la DGID, il convient de distinguer la validation technique du déblocage opérationnel des fonds. « L'accord technique signé avec le FMI est une étape essentielle qui montre que la confiance est préservée avec les partenaires. Cependant, il ne se traduit pas immédiatement par des décaissements de fonds sur un compte bancaire, » a-t-il précisé. Le processus requiert encore la validation formelle de la direction générale puis du conseil d'administration du FMI avant tout versement sur un programme triennal. Selon lui, le décalage observé avec la sévérité des agences de notation n'a rien de paradoxal, ces dernières appliquant des grilles d'évaluation automatisées basées sur des facteurs de risque instantanés, sans attendre la finalisation du calendrier d'exécution des décaissements.
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Dimanche 6 Septembre 2026 - 19:27


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