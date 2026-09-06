Bourses de sécurité familiale : « les allocations seront versées d’ici à la fin du mois de septembre », annonce la ministre Marie Angélique Diouf

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Diouf, a confirmé le versement des allocations de sécurité familiale d'ici à la fin du mois de septembre lors de son passage dans l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal. Le nombre de familles bénéficiaires atteint 469 497 ménages en 2026, contre 355 013 en 2024, à la suite d’un processus de recertification. L’enveloppe financière globale allouée par l'État s'élève désormais à 70 milliards de francs CFA pour l'année en cours, contre 35 milliards de francs CFA auparavant.



Le ministère prépare la distribution des fonds sur l'ensemble du territoire national à travers les guichets de La Poste et les plateformes de transfert d'argent mobile. Les autorités prévoient de porter ce budget à 140 milliards de francs CFA en 2027 afin d'intégrer de nouveaux bénéficiaires. La ministre précise que le montant attribué par foyer demeure inchangé pour cette échéance, la priorité étant accordée à l'extension du réseau des allocations.