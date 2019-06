Accusation de viol : Neymar bientôt entendu par la police brésilienne

En raison des accusations de viol qui pèsent sur lui, et pour lesquels il s’est défendu via Instagram (la vidéo a été supprimée depuis, sûrement du fait que dans celle-ci apparaissaient des photos de la jeune femme dénudée, ce qui est passible d’une peine de prison, pour publication non consentie de photos intimes), Neymar va bientôt être entendu par la police brésilienne, informe le site footmercato.



Comme l’indique O Globo, la police civile s’est rendue ce samedi au centre d’entraînement de la Seleção afin d’entendre le numéro 10 brésilien. Neymar n’était pas présent sur place, puisqu’il avait comme le reste des joueurs bénéficié d’un samedi libre. Il pourrait toutefois être convoqué dans les prochains jours afin de s’expliquer sur cette affaire, avant le début de la Copa América, avec le match d’ouverture contre la Bolivie, le 15 juin.