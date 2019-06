Accusations BBC: Macky Sall déplore l’attitude de l’opposition et révèle que les chiffres sont "faux"

Le chef de l’Etat Macky Sall est monté au créneau à la suite de la publication d’une enquête de la BBC, dans laquelle son jeune frère Aliou Sall est accusé de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. Lors d’une rencontre avec les leaders de sa coalition, il a déploré l’attitude de l’opposition avant de révéler que les chiffres sont faux.



« C’est fantaisiste. Le code de 93 que j’ai modifié d’ailleurs était attractif et ne prévoyait aucune redevance pour l’Etat en cas de transaction entre des privés. Dans cette affaire, l’Etat n’a rien à se reprocher et c’est totalement désolant de voir une opposition radicale se livrer à des fausses déclarations. Tous les chiffres sont faux », a-t-il soutenu.



« Je viens de saisir le Procureur de la République. On a accusé l’Etat et (ce dernier) a pris ces responsabilités. Tout le monde sera entendu sans exception et ceux qui disent détenir des preuves aussi les remettront, je l’espère à la justice qui en tirera toutes les conséquences », assène le chef de l’Etat, repris par « Libération ».