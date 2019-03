Accusé d’avoir tripatouillé la présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye zappe Barthélémy Dias, Abdoul Mbow réplique

Le ministre de l’Intérieur ne compte pas répondre à Bartélémy Dias qui l’accuse d’avoir tripatouillé l’élection présidentielle du 24 février dernier. Aly Ngouille Ndiaye déclare avoir tourné la page depuis que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs.



Mais, c’est le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr), Abdoul Mbow qui a tenu à apporter la réplique au partisan de la coalition Taxawu Senegaal avec Khalifa Sall et non moins maire de Mermoz-Sacré-cœur, qui dit détenir les preuves de ce tripatouillage.



« Je suis surpris et déçu à la fois, parce que Monsieur Idrissa Seck et ses alliés, c’est dommage que jusqu’à présent qu’ils se remettent pas de leur défaite », déclare Abdoul Mbow sur la Rfm.



Il poursuit : « Il faudrait qu’on sache qu’au Sénégal, il y a des lois réglementaires qui régissent ce pays. Les élections sont terminées, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, le président de la République prépare la prestation de serment et on va vers la fête de l’indépendance le 4 avril. Ces questions d’élections, nous, vraiment, on a parlera plus parce que c’est derrière nous ». Avant d’ajouter : « Nous sommes résolument tournés vers les actions comme le Président l’a dit et ils n’ont qu’à rester dans la parole ».



Face aux accusations de Barthélémy Dias, selon lesquelles le camp du pouvoir à tripatouiller la présidentielle, le porte-parole adjoint de l’Apr de répondre : « Personne ne peut tripatouiller des élections dans ce pays. Ils ne se remettent pas de leur défaite, c’est juste des mauvais perdant ».