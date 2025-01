Accusé d’insubordination et de manipulation, Cheikh Tidiane Youm sur la sellette

Cheikh Tidiane Youm, secrétaire général du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), est confronté à une contestation grandissante au sein de sa formation politique. Lors d’une réunion tenue le samedi 25 janvier 2025 au siège du parti, les Secrétaires Généraux de Fédération (SGF) et les Secrétaires Nationaux (SN) ont exprimé leur volonté de le démettre de ses fonctions. Cette information a été rapportée par le journal L’Observateur.



Les cadres du PUR, à l’issue de cette rencontre, ont annoncé leur intention de réorganiser le parti afin de le rendre, selon leurs propres termes, « plus solide et mieux structuré ». Parmi les griefs formulés à l’encontre de Cheikh Tidiane Youm, figurent des accusations de semer la discorde et d’aggraver la fracture entre la base militante et la direction nationale.



Cheikh Tidiane Youm est accusé de comportements qualifiés de sabotage, d’insubordination et de manipulation, lesquels auraient, selon eux, fragilisé le consensus et la cohésion interne du parti, en particulier lors des rendez-vous politiques stratégiques.



Babacar Lo, secrétaire général du mouvement des jeunes du PUR, a notamment reproché à Cheikh Tidiane Youm d’avoir dérogé aux lignes directrices tracées par le parti, notamment lors des récentes échéances électorales. Face à ces manquements présumés, l’assemblée a unanimement plaidé pour sa destitution de toutes ses fonctions, qu’elles soient nationales ou régionales.



Par ailleurs, les dirigeants nationaux du PUR ont réitéré leur loyauté envers le leader moral du parti, Serigne Moustapha Sy. En vue de tourner cette page et de marquer un nouveau départ, un comité ad hoc a été créé pour préparer une Assemblée générale, qui devrait se tenir prochainement.



« Nous sommes l’avenir du PUR. Nous avons confiance en notre cher président, le professeur Moustapha Sy AlMaktoum qui a toujours pris ses responsabilité quand le pays en avait besoin », ont rappelé les Secrétaires Généraux de Fédération et les Secrétaires Nationaux .