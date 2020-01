Accusée d'être la meurtrière de Fatoumata Matar Ndiaye, la députée Awa Niang dévastée

Le questeur de l’Assemblée nationale a vécu mardi, l’une des journées les plus noires de sa vie, suite aux graves accusations portées sur sa personne. En effet, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar, Samba Sékou Sow alias Bathie, le présumé meurtrier de Fatoumata Matar Ndiaye, a révélé que la députée Awa Niang était le commanditaire de ce meurtre.



Selon le quotidien "Les Echos", Awa Niang a été meurtrie par ces accusations «mensongères». La dame a été totalement dévastée par les propos de Samba Sow. "Et ce qui est curieux, c’est qu’elle ne sait pas quoi faire. A part pleurer et s’en remettre à Dieu", ajoute la même source.