"Achat d'une maison à 1 milliard FCFA" : Toussaint Manga dit attendre impatiemment la citation directe de Mimi Touré

Le député libéral Toussaint Manga a réagi suite à la citation directe annoncée contre lui par le service de communication de Aminata Touré. Le parlement qui a accusé l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) d'avoir acheté une maison à 1 milliard FCFA, dit attendre impatiemment cette citation directe.



« Il paraît que l'ex-présidente du CESE Mimi Touré m'a servi une citation directe. J'attends impatiemment de recevoir cette citation.

Je ne savais pas que le droit était si compliqué pour certains juristes de carrière jusqu'à méconnaître les règles élémentaires de la pratique parlementaire », a-t-il écrit sur sa page facebook.



Selon lui, il est parfois bien de réviser ses cours pour être à jour. Avant d'ajouter: « Juste pour rigoler chers amis, je rappelle à l'ancienne ministre de la justice ceci- "En matière d'enrichissement illicite, la preuve de non culpabilité incombe à l'accusé". C'est drôle mais c'est malheureusement ainsi ».



Toussaint Manga dit espérer que Mimi Touré n'a pas oublié les procédures. « Apportez moi les preuves de la fausseté de mes allégations après on va poursuivre le reste. Il y a un commandement de Dieu qui dit: « Ne faîtes jamais à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Un jour ou l'autre la vérité rattrapera le mensonge c'est juste une question de temps », a-t-il dit.