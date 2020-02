Achat de carburant dans les agences et établissements publics: 125,5 milliards de F Cfa gaspillés en 7 ans

125, 5 milliards de F Cfa ont été dépensés dans l’achat de carburant entre 2012 et 2019, dans les agences et établissements publics. Et, selon Libération qui donne l’information, dans son édition de ce mardi, rien qu’en 2018, 22 milliards de F Cfa ont été gaspillés avant une baisse radicale en 2019.



Quid des crédits engagés par les mêmes entités dans l'entretien et la réparation de véhicules...



Des dépenses exorbitantes qui ont poussé le président de la République, Macky Sall, a prendre des mesures pour rationaliser les dépenses. A cet effet, un décret , n 2020-474 portant suspension de toute commande ou acquisition de véhicules administratifs, a été signé par le chef de l'Etat, le 19 février dernier.



Des sources du journal renseignent que d’autres mesures sont attendues faces aux « dérives » notées dans l’’achat de carburant et l’entretien des véhicules administrations.