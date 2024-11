Acquisition d’œuvres d’art par l'État : le Gouvernement encouragé à valoriser l'art local dans les bâtiments publics

Parlant de la Biennale de l’Art africain contemporain, le Président de la République a félicité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Secrétaire d’Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, le Président du Comité d’Orientation de la Biennale et toute la communauté culturelle qui s’est mobilisée pour assurer le succès de cet évènement majeur pour le Sénégal et l’Afrique.



Le chef de l’Etat a, d’ailleurs, invité le « Gouvernement à soutenir davantage l’organisation de la Biennale, dont la prochaine édition, en 2026, coïncidera avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse. »



Le Président Bassirou Diomaye a aussi indiqué au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget, « l’importance de promouvoir l’acquisition d’œuvres d’art par l’Etat et la décoration des bâtiments publics par les peintures, tapisseries et autres produits de nos artistes ».



A cet effet, il a demandé au ministre de la Culture d’intensifier la modernisation et les productions des Manufactures des Arts décoratifs, installées à Thiès, et d’engager une « réflexion sur le mécénat pour davantage promouvoir l’Art sénégalais », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024.



Le Président Diomaye a souligné la nécessité de développer une « économie dynamique autour des Arts et de la Culture et de revitaliser la création artistique par l’exécution d’un Plan concerté de transformation de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture ».