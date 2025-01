Acte contre-nature à Liberté 6 : l'histoire des trois homosexuels arrêtés, les rapports sexuels tarifés 100.000 Fcfa et le "volet"

Une dispute impliquant trois homosexuels a éclaté dimanche 26 janvier 2025 à Liberté 6, attirant l’attention des passants. À l’origine de la bagarre, un différend autour d’une transaction sexuelle tarifée à 100 000 FCFA. Deux des protagonistes, F. Sène et A. Seydi, ont été interpellés par les policiers du commissariat de Grand-Yoff, tandis que le troisième, H. Sy, a réussi à s’enfuir, informe L'Observateur.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le sieur Sène aurait convenu d’une rencontre avec A. Seydi dans un appartement meublé, rejoints plus tard par H. Sy. Les trois hommes auraient consommé une drogue surnommée « Volet » avant d’avoir `des rapports sexuels. À l’issue de ces actes, F. Sène, qui réclamait les 100 000 FCFA promis, aurait été confronté au refus de paiement de ses partenaires. La situation a dégénéré en altercation dans la rue, poussant les forces de l’ordre à intervenir.



Une perquisition de l’appartement a permis de saisir une pommade de lubrifiant et une vingtaine de comprimés de « Volet ». F. Sène, se plaignant de douleurs, a été soumis à une observation médicale.



Les deux hommes arrêtés ont été placés en garde à vue et présentés au procureur de la République pour « actes contre nature » et « usage de drogue ». L’enquête se poursuit pour retrouver H. Sy, en fuite.