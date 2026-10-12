«Actes contre nature» à Tambacounda: 35 interpellations, dont 13 personnes séropositives

Les éléments du commissariat central de Tambacounda ont interpellé trente-cinq (35) individus pour des faits présumés d’« actes contre nature », dont des professeurs, des étudiants et des agents de santé. Selon la RFM, treize des personnes mises en cause seraient séropositives. Un homme en tenue figurerait également parmi les personnes citées dans cette affaire.



L’affaire a éclaté à la suite de l’interpellation de deux élèves surpris en flagrant délit dans les toilettes du lycée Mame Cheikh Mbaye. Les investigations menées par les policiers ont permis de remonter jusqu’à un réseau présumé structuré, qui opérerait à l’échelle de la région de Tambacounda.



Parmi les trente-cinq personnes arrêtées figurent quatre élèves, deux étudiants, deux professeurs de lycée, quatre agents de santé, un opérateur économique et un agent de développement. Plusieurs d’entre elles auraient affirmé avoir entretenu des relations homosexuelles.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.