"Le Sénégal de demain prend forme à l'école": le message de Diomaye Faye pour la rentrée

Ce lundi matin, des milliers d'élèves sénégalais ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire. À cette occasion, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message à la communauté éducative. "À chacune et à chacun, je souhaite une belle et fructueuse année scolaire", a-t-il écrit, s'adressant aux élèves qui entament cette nouvelle année.



Le Chef de l'État a tenu aussi à saluer le rôle des acteurs de l'école. Aux enseignants, il a exprimé "sa reconnaissance pour leur engagement quotidien au service de la Nation". Aux parents, il a dit "toute sa considération" pour les efforts consentis afin de préparer cette rentrée. Un double hommage pour souligner l'importance de l'encadrement familial et pédagogique autour des apprenants.



Pour Bassirou Diomaye Faye, l'enjeu dépasse la simple rentrée des classes. "C'est à l'école que le Sénégal de demain prend forme", a-t-il affirmé, assurant que l'État "continue d'y investir pour que chaque enfant, où qu'il vive, apprenne dans de bonnes conditions et ait sa chance". S'adressant enfin aux élèves, il les a invités à la curiosité et au sérieux : "Le pays compte sur vous, et je crois en vous".