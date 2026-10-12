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"La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie ! "



"La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie ! "
Festival du Rire parlementaire:

Les députés de Pastef réclament des commissions d’enquête sur certaines affaires mais restent silencieux sur ASER, Kosmos Energy, les 8 milliards de Bakel, les fonds destinés à la Casamance, le marché des véhicules parlementaires et les 5 milliards évoqués pour les « martyrs casseurs ».

Visiblement, tous les dossiers ne méritent pas la même curiosité ! Quand il s’agit des adversaires politiques, le zèle est au rendez-vous ; quand les questions concernent leur propre camp, c’est silence radio.

La transparence contre les autres, le silence pour les siens : voilà une drôle de conception de la rupture. Les Sénégalais attendent des actes, pas du théâtre politique.

La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie ! 

Pape Modou Cissé 
Juriste 
Membre du cercle des cadres du parti République des valeurs
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Lundi 12 Octobre 2026 - 15:16


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