Festival du Rire parlementaire:



Les députés de Pastef réclament des commissions d’enquête sur certaines affaires mais restent silencieux sur ASER, Kosmos Energy, les 8 milliards de Bakel, les fonds destinés à la Casamance, le marché des véhicules parlementaires et les 5 milliards évoqués pour les « martyrs casseurs ».



Visiblement, tous les dossiers ne méritent pas la même curiosité ! Quand il s’agit des adversaires politiques, le zèle est au rendez-vous ; quand les questions concernent leur propre camp, c’est silence radio.



La transparence contre les autres, le silence pour les siens : voilà une drôle de conception de la rupture. Les Sénégalais attendent des actes, pas du théâtre politique.



La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie !



Pape Modou Cissé

Juriste

Membre du cercle des cadres du parti République des valeurs