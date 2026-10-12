Festival du Rire parlementaire:
Les députés de Pastef réclament des commissions d’enquête sur certaines affaires mais restent silencieux sur ASER, Kosmos Energy, les 8 milliards de Bakel, les fonds destinés à la Casamance, le marché des véhicules parlementaires et les 5 milliards évoqués pour les « martyrs casseurs ».
Visiblement, tous les dossiers ne méritent pas la même curiosité ! Quand il s’agit des adversaires politiques, le zèle est au rendez-vous ; quand les questions concernent leur propre camp, c’est silence radio.
La transparence contre les autres, le silence pour les siens : voilà une drôle de conception de la rupture. Les Sénégalais attendent des actes, pas du théâtre politique.
La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie !
Pape Modou Cissé
Juriste
Membre du cercle des cadres du parti République des valeurs
Les députés de Pastef réclament des commissions d’enquête sur certaines affaires mais restent silencieux sur ASER, Kosmos Energy, les 8 milliards de Bakel, les fonds destinés à la Casamance, le marché des véhicules parlementaires et les 5 milliards évoqués pour les « martyrs casseurs ».
Visiblement, tous les dossiers ne méritent pas la même curiosité ! Quand il s’agit des adversaires politiques, le zèle est au rendez-vous ; quand les questions concernent leur propre camp, c’est silence radio.
La transparence contre les autres, le silence pour les siens : voilà une drôle de conception de la rupture. Les Sénégalais attendent des actes, pas du théâtre politique.
La reddition des comptes n’est pas à la carte : soit on exige la vérité pour tous, soit on assume son hypocrisie !
Pape Modou Cissé
Juriste
Membre du cercle des cadres du parti République des valeurs
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