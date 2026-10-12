Rentrée scolaire au Sénégal : plus de 300 établissements toujours sous les eaux ce lundi

Au Sénégal, en raison de fortes inondations, la rentrée scolaire 2026-2027, initialement prévue le 7 octobre, a été reportée au lundi 12 octobre 2026 sur l'ensemble du territoire national. Cependant, malgré ce décalage de date, dès l’ouverture des classes ce matin, plus de 300 établissements restent inondés, selon le directeur des Constructions au ministère de l’Education nationale, Pape Abdou Dia. Il s’exprimait au journal de 12h de la RFM.



«Nous posons un travail de collecte d'informations qui nous viennent à partir des inspections d'académie et des inspections de l'éducation et de la formation, qui nous donnent les remontées d'informations sur le nombre des établissements et des écoles qui sont impactés par l'hivernage», a-t-il d’abord précisé.



Par ailleurs, il a révélé que l’hivernage a impacté 644 écoles. «Quand on dit impacté par l'hivernage, il faut comprendre par là qu'il y a deux problématiques : c'est-à-dire qu’on trouve des écoles qui ne sont pas inondées, mais qui sont impactées parce qu'il y a des toits qui sont arrachés. Maintenant, si on se focalise sur le nombre d'écoles impactées, on en a 644. Et dans ce chiffre, nous avons 318 écoles qui sont inondées. Dakar en compte 92 avec les trois académies», a-t-il détaillé. A ce stade, a-t-il ajouté, 234 écoles inondées ont été «traitées».



Pape Abdou Dia dit espérer d'ailleurs la libération de toutes les écoles inondées d'ici la fin de cette semaine s'il n'y a pas de nouvelles pluies. «Aujourd'hui, nous collaborons également avec l'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour avoir des informations sur la pluviométrie. On a libéré des écoles qui, si demain malheureusement il pleut encore, peuvent être susceptibles d'être inondées», a-t-il prévenu.