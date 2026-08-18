La Pr Fatimata Ly récompensée par l'ILDS: l'UCAD salue une reconnaissance qui honore l'enseignement supérieur sénégalais

La Professeure Fatimata Ly, enseignante-chercheure à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie FMPOS -UCAD, reçoit le Certificate of Appreciation Award 2026 de l’International League of Dermatological Societies ILDS, dans la catégorie « International Leadership ».



Selon un communiqué de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), cette distinction récompense des personnalités dont l’engagement contribue de manière remarquable au développement de la dermatologie à l’échelle internationale, notamment à travers la recherche, la formation, le leadership et les politiques de santé.



Portée par l’African Society of Dermatology Venereology ASDV, la candidature de la Pr Fatimata Ly vient saluer un parcours riche en formation, recherche, soins et engagement communautaire, particulièrement en faveur de la santé des femmes en Afrique subsaharienne.



D’après l’institution, cette reconnaissance témoigne de l’excellence de l’expertise sénégalaise en dermatologie et participe au rayonnement international de l’UCAD et de la FMPO.



Le Recteur de l’UCAD, Pr Alioune Badara Kandji adresse ses chaleureuses félicitations à la Pr Ly ainsi qu’à toute la communauté de la FMPO. Il salue une distinction qui honore l’UCAD, la communauté universitaire et l’enseignement supérieur sénégalais.