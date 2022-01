"Actes de terrorisme" : un Soudanais arrêté à Rosso, transféré à Dakar puis écroué

Ishag Yagoub Adam, un ressortissant soudanais arrêté à Rosso, une ville et une commune du sud de la Mauritanie, a été écroué mercredi dernier, à Dakar. Il est poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes de terrorisme et infraction à la législation sur le séjour ».



Selon les informations de Libération, le mis en cause, âgé de 55 ans, a été intercepté le 8 janvier dernier à Rosso. Mystère, il a été discrètement «récupéré» par la brigade anti-terroriste de la Division des investigations criminelles (Dic) puis acheminé à Dakar.



Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre Ishag Yagoub Adam qui se dit domicilié au Darfour. Interrogé sur le régime de la garde à vue, il a reconnu être clandestinement entré au Sénégal. Précisant que c’était pour en ressortir aussitôt, dans le but d’avoir le cachet de sortir sur son passeport, en vue régulariser sa situation en Mauritanie (…).



Ishag Yagoub Adam a, aussi, reconnu qu’il verse chaque semaine, un « impôt » pour les groupes armés avec qui il collabore, jurant ignorer qu’il s’agit de groupes terroristes.