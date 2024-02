Actes de tortures sur un détenu: le surveillant Mbèye Mor Diouf condamné à 2 ans de prison dont 15 jours ferme

Le tribunal correctionnel de Ziguinchor a rendu mercredi, son verdict dans l'affaire Mbeye Mor Diouf, du nom de ce surveillant à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor écroué depuis près de trois semaines pour actes de tortures et de maltraitance présumés sur le détenu E. Mané.



Libération informe que le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, après l'avoir déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à deux ans de prison dont 15 jours ferme. Au moins, le principe de la culpabilité sur la torture a été retenu.



Pour rappel, le procureur de la République, dans son réquisitoire, avait requis deux ans de prison ferme contre l'accusé. A signaler que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans la nuit du o2 au 03 janvier dernier.