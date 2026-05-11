Mbour : Cheikh Issa Sall rejoint la coalition « Diomaye Président » et se défend de toute « transhumance »

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a officialisé son ralliement à la coalition « Diomaye Président ». Invité de la matinale de la RFM, ce lundi 11 mai 2026, il a justifié cette décision par la nécessité d’une « union sacrée » autour du président de la République pour préserver la démocratie et la République.Cheikh Issa Sall a annoncé son adhésion à la coalition Diomaye Président, affirmant que ce choix relève d’un engagement républicain plutôt que d’une logique de transhumance politique. « Ce n’est pas une transhumance parce que, comme on l’avait dit au début, nous, on n’a pas besoin de leurs carottes et on n’a pas peur de leurs bâtons », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.Le leader du parti Unité a estimé que le contexte actuel impose un rassemblement des compétences autour du chef de l’État. « Tous les Républicains, tous les Sénégalais compétents doivent s’unir autour du président de la République pour protéger la démocratie et la République », a-t-il soutenu.Selon lui, cette décision fait suite à l’appel du Président Diomaye qui lui aurait exprimé sa volonté de s’ouvrir à toutes les compétences du pays. « Et c'est pour cette raison qu'on a décidé finalement après avoir entendu le président de la République nous exprimer personnellement son engagement à s'ouvrir à toutes les compétences du Sénégal qu'on a décidé de rejoindre cette coalition-là », a-t-il soutenu.Le maire de Mbour a affirmé ainsi rejoindre la coalition dans «l’intérêt du Sénégal» et de son département.