Ce 11 mai 2026, le monde de la musique rend hommage à Bob Marley, 45 ans après sa disparition, survenue le 11 mai 1981 des suites d’un cancer. Il laisse derrière lui environ 350 morceaux, une dizaine d’enfants et beaucoup de drapeaux vert-jaune-rouge, inspiré du drapeau éthiopien, symbolisant le retour sur le continent.



Figure emblématique du reggae, il reste un symbole d’unité, de lutte et de résistance. Son œuvre continue d’influencer plusieurs générations et de résonner à travers des messages engagés qui dépassent les frontières et le temps.



Bob Marley fait également partie des personnalités qui ont rendu célèbre le mouvement rasta, qui a vu le jour en Jamaïque dans les années 1930. Les membres du rastafarisme qui prient Jah, considèrent l'Ethiopie comme le foyer de tous les Africains. Ils militent pour des valeurs de fraternité et pour la liberté du peuple d'Afrique, d'après le site d'information Deutsche Welle (DW).

